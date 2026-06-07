Nuria Roca no entiende las protestas en Palermo por la boda de Dua Lipa: "Gracias a eso hay otros beneficios y un impacto económico"

Los habitantes de la ciudad italiana han protestado ante el cierre de algunas zonas de la ciudad para la celebración de la boda de la artista con Callum Turner.

Dua Lipa y Callum Turner se ha (re)casado. La semana pasada ya tuvieron una boda privada en Londres donde solo asistieron ocho personas, pero este fin de semana han celebrado una boda con 300 invitados como Shakira, Elton John o Katy Perry en la ciudad de Palermo.

Una celebración que les ha costado un millón y medio de euros y que implica el cierre de algunas plazas y calles públicas para el evento, lo que ha causado el enfado de muchos de los habitantes de la ciudad italiana que han protestado por el hecho.

No obstante, el alcalde de la ciudad sí ve con buenos ojos el acto y, en La Roca, Nuria Roca también: "Pues mira, es una alegría. Gracias a eso hay otros beneficios y un impacto económico en el sitio, hay una exposición...".

Una opinión secundada por Pilar Vidal, quien ha recordado que ese millón de euros se podrá reinvertir en la ciudad.

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