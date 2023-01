Nacho García ha desgranado en La Roca el relato de la polémica: el texto en el que Mario Vargas Llosa habla de su relación con Isabel Preysler. "Mario Vargas Llosa estuvo 50 años casado con su exmujer y tras ello empiezan una relación que acabó funcionando", ha indicado el colaborador de La Roca, que ha asegurado que el motivo detrás de esa conexión es "que le dan como cuando no queda ketchup en el bote".

"Protagonizan muchas portadas, pero al final acaban rompiendo", ha indicado Nacho García. Según ella por una cuestión de celos, por parte de él porque ella no se quería casar. Lo cierto es que en 2021, Vargas Llosa contaba en un relato la historia de un hombre que se arrepentía de dejar a su mujer por otra: "Decía 'fue un enamoramiento de la pichula, no del corazón, de la pichula que ya no me sirve para nada más que para hacer pipí'". En el vídeo principal de esta noticia, Nacho García da todos los detalles.