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Análisis en La Roca

Miguel Ángel Campos advierte sobre la comparecencia de Zapatero: "Veremos si la Fiscalía no pide algún tipo de medida cautelar"

El periodista Miguel Ángel Campos afirma en La Roca que la comparecencia de Zapatero se está preparando desde hace días y cree que es posible que la Fiscalía pueda solicitar algún tipo de medida cautelar.

Miguel Ángel Campos, sobre la comparecencia de Zapatero: "Veremos si la Fiscalía no pide algún tipo de medida cautelar"

El periodista Miguel Ángel Campos apunta en La Roca que José Luis Rodríguez Zapatero "se está preparando desde hace ya días" para la comparecencia de esta semana y que par ello, se ha "encerrado con su abogado Moreno para preparar absolutamente esa declaración" durante este fin de semana.

"Veremos qué es lo que sucede y si la Fiscalía Anticorrupción pide incluso algún tipo de medida cautelar, mínimas, pero algún tipo de medida cautelar", advierte en el programa de laSexta, refiriéndose a, por ejemplo, la "retirada del pasaporte" .

"No sería de extrañar", insiste. El periodista también subraya el significado que tendría una decisión de ese tipo: "Cualquier petición de una medida cautelar a todo un presidente del Gobierno... tendría un impacto muy considerable".

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