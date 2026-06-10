Miguel Ángel Campos, sobre las reuniones entre Leire y Fiscalía: "Según fuentes, sí hubo, pero no fueron para presionar a Grinda ni hacer pactos con nadie"

El periodista de la SER revela qué le han dicho sus fuentes sobre lo que pasó en esa reunión entre Leire y el responsable de la Secretaría Técnica de Álvaro García Ortiz. En el vídeo, todos los detalles de su información.

La Fiscalía confirma dos reuniones de la mano derecha de García Ortiz, Diego Villafañe Díez, con el abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, y con Leire Díez, pero niega que supieran entonces quién era ella. El que fuera fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue informado "a posteriori" de ambas reuniones con Teijelo.

Miguel Ángel Campos, periodista de la Cadena SER, explica que sabremos la versión oficial de la Fiscalía General del Estado en cuanto cumplan el requerimiento solicitado por el juez Santiago Pedraz, quien ha pedido que contesten a qué personas visitaron la Fiscalía General del Estado. Cuando se produzca, por respeto institucional, esa respuesta al Juzgado 5 de la AN".

Pero realmente, ¿qué se habló en esas reuniones? "¿Te llega algo desde el entorno de uno de los participantes, de Leire Díez o de Jacobo Teijelo, sobre esas dos reuniones?", le pregunta Antonio García Ferreras.

Efectivamente, confirma Campos, "desde el entorno afirman y sostienen que esas reuniones tuvieron lugar, que se produjeron el año pasado y que fueron reuniones en las que se limitaron a denunciar posibles actuaciones delictivas en casos ya judicializados".

Igualmente, añade Campos, "sostienen también que no hablaron de presionar a Grinda ni de atacar a la UCO, ni tampoco buscaron pactos con Francisco Martínez o con el comisario Villarejo (...) El abogado Jacobo Tejeilo no confirma que hubiera participado en ese cónclave".

Ahora bien, aún no sabemos quién le dice al responsable de la Secretaría Técnica de Álvaro García Ortiz, 'reúnete con Leire Diez. Sin duda, esa, sostiene Campos, es "una gran pregunta". Porque es cierto, según revela Campos, que "en la Secretaría Técnica, según nos cuentan otras fuentes fiscales de la Fiscalía General, se producen numerosísimas reuniones de personas que se presentan a denunciar delitos".

Por lo que, según esas fuentes fiscales, informa Campos, "no solo es bueno recibirlas, sino que es su obligación mantener este tipo de reuniones ante la posible existencia de actuaciones delictivas. Otra cosa es que se consiguieran esos objetivos, pero esas mismas fuentes dicen que los hechos ahí están: que no se cumplió uno de los objetivos, que no se ejecutaron acciones de presión sobre Grinda ni pactos con Francisco Martínez o con Villarejo y que las causas contra el PSOE siguieron su curso".

Por su parte, en el caso incluso de que se hubieran tanteado la posibilidad de la existencia de acuerdos o de explorar acuerdos con algunos de los acusados, añade y concluye el periodista, "estas fuentes también se preguntan otra cuestión: Tampoco sería malo. ¿O acaso en este país solo son buenos los acuerdos con Víctor de Aldama?".

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