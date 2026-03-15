"Va a ir a más": Jesús Espinosa analiza los ataques de osos asesinos que tienen a Japón en crisis

En sus palabras en la Roca, ha explicado que los animales obtienen menos comida de los bosques por "el cambio climático": "El patrón de viento ha cambiado y da menos luz solar".

Los osos se han convertido en un problema en Japón. En un gran problema en Japón. En uno que está causando una gran crisis en el país del Sol Naciente. Porque hay decenas de miles en la isla. Porque, ahora, están bajando a los núcleos urbanos. Atacando a las personas. Llegando, incluso, a matar a más de una decena de japoneses en los últimos meses.

Y en La Roca han analizado qué es lo que está pasando. Porque hay varios vídeos que muestran lo que se vive en Japón. Porque aparecen en plena calle, como le pasó a una señora de 82 años que estaba caminando tan tranquila cuando un oso la atacó. No pasa nada porque, sin saber el motivo, el animal sale corriendo.

Tal es la situación que Javier Espinosa ha informado de que incluso la embajada de EEUU en el país "ha mandado una alerta pidiendo precaución" ante algo que tiene su explicación.

Ante una crisis de osos que se debe, como cuenta Espinosa, "al cambio climático": "Los patrones de viento han cambiado y llega menos luz solar a los bosques. Los árboles de los que comen los osos producen menos comida".

Por ello han de bajar a la ciudad. Y la Policía ya ha lanzado una orden de que pueden abatir a los osos en caso de que la cosa vaya a mayores.

Y va a ir a mayores, como dice Espinosa: "Se ha puesto sobre la mesa de que todo irá a más en todo el mundo porque el cambio climático intensifica los conflictos en la fauna silvestre".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.