Martiño Rivas y Miriam Giovanelli estuvieron en 'La Roca' presentando la serie 'Nacho' y conversando con Nuria Roca sobre la industria del porno y sobre hasta qué punto es incómodo rodar escenas de sexo. En este sentido, Sara Ramos compartía la noticia de un actor de Hollywood que ha limitado este tipo de situaciones por contrato por considerarlas una infidelidad hacia su pareja.

En el caso de Martiño Rivas, protagonista del biopic sobre Nacho Vidal, recordaba que "cuando hacía El Internado cada vez que tenía que hacer una escena sin camiseta me suponía no un trauma, pero me incomodaba, cuestionaba si tenía sentido o no, si aportaba algo a la escena". Sin embargo, ahora apunta en el vídeo sobre estas líneas que "lo primero que hago cuando llego al set es preguntar si me la puedo quitar".

Asegura que rodar estas escenas no le ha supuesto un problema con su pareja y explica que "los ayudantes de dirección ponen estas escenas a primera hora de la mañana, cuando estás dormido y lo último que te apetece es ponerte a fingir el coito o justo después de comer, que lo que te apetece echarte la siesta".