Margarita del Val, viróloga e investigadora del CSIC, ha destacado en La Roca que en la actualidad "estamos bien", en lo que se refiere a la pandemia, pero ha advertido de que la situación puede cambiar: "Tenemos delante delante de nosotros la situación que subió en 2020 la oleada trágica del invierno, que fueron las compras de Navidad y del Black Friday. Fue cuando empezaron a subir los contagios y luego se unió con las cenas navideñas", ha señalado.

Así, ha defendido que hay que "ir con cuidado" y ha indicado cuáles son los "momentos de riesgo": "Las compras navideñas, cuando entramos en interiores y no ventilamos o no filtramos el aire y las aglomeraciones en exteriores sin mascarilla". Además, en lo referente a las reuniones con los más vulnerables, ha destacado que ahora "tenemos una nueva arma" para ver si somos positivos en COVID-19 y evitar contactos, "que son los test de antígenos".

Además, la viróloga ha lanzado una pregunta ante la posible llegada de una sexta ola: "¿Estamos suficientemente vacunados?", en referencia a los mayores de 60 años, que son quienes, tal y como ha destacado "los que enferman graves y van a las UCI".

"En España, hemos vacunado a un porcentaje altísimo de esa población, mientras que países como Holanda o Alemania tienen 15 o 20 veces más de personas de ese tramo de edad que no están vacunadas. Es una diferencia tremenda porque ellos son los que causan olas de mortalidad. Hemos vacunado más que Holanda o Alemania, ¿pero estamos suficientemente vacunados? Porque hay personas de 60 años que no se han vacunado y no sabemos si eso es suficiente como para no entrar en una espiral como la del año pasado", ha advertido la investigadora, quien ha subrayado que "hay que concentrarse en lo que no están vacunados y que reciban al menos una dosis, porque son los que pueden enfermar graves".