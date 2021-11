Con la Navidad cada vez más próximas y a pesar de los altos índices de vacunación en España, Margarita del Val advierte en La Roca sobre los "momentos de riesgo" de contagio por coronavirus de cara a las próximas fiestas.

"Momentos de riesgo son las compras de Navidad, momentos de riesgo es cuando entramos en interiores, no ventilamos o no filtramos el aire", ha enumerado la viróloga, que ha apuntado que este último es "un problema importante".

Así, la investigadora del CSIC ha recordado algunas de las medidas que debemos adoptar para evitar contagios por COVID-19: "Mascarillas en exterior cuando hay aglomeraciones, ventilación o filtrado".

Además, ha apuntado a las precauciones que debemos tener en cuenta "cuando hagamos una reunión con los más vulnerables, aunque estemos todos vacunados", abogando por realizarnos test de antígenos antes: "A lo mejor aparece un cuñado que no sabemos que no está vacunado, pero aunque estemos todos teóricamente vacunados, tenemos una nueva arma que no teníamos antes, para las comidas familiares, para las comidas de empresa, cuando haya vulnerables, que es el test de antígeno", ha defendido.

"Nos podemos hacer el test de antígeno, uno da positivo, ese uno se queda fuera y los demás sí podemos tener la comida y la celebración", ha resumido Del Val, que ha insistido en que "tenemos que ir muy atentos".