Manuela Carmena reflexiona sobre la corrupción: "¿Cómo es posible que los que nos representan actúen contra todos para su beneficio?"

Manuela Carmena visitaba el plató de La Roca y conversaba con Nuria Roca sobre la corrupción, las diferentes formas de abordarla desde la vía legal y defendía que una institución independiente controle el fraude en la contratación pública.

Manuela Carmena hablaba en La Roca sobre uno de los temas que más le preocupan: la corrupción y cómo afrontar un mal endémico en nuestro país.

La exalcaldesa de Madrid criticaba la normalización de este tipo de conductas: "Se asume que es algo que siempre va a pasar y habrá personas que tengan un comportamiento reprochable". Sin embargo, defendía que "tenemos una legislación muy importante para combatir la corrupción" y que es necesario evaluar "qué da resultados y qué no".

"¿Cómo es posible que las personas que nos representan cometan actos que van en contra de todos para su beneficio?", se preguntaba Carmena, que opina que es algo "tan escandaloso que cómo no va a causar indignación".

La abogada destacaba la importancia de entender qué se oculta detrás de cada caso de corrupción y "analizar qué buscaba el que se corrompe y quien ofrece el dinero para el que corrompe".

Por ello, Carmena abogaba por una "institución independiente para controlar el fraude en la contratación pública", formada por personas independientes, incluso relacionadas con las empresas privadas, porque esto también "tiene que ver con ellas".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de La Roca.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.