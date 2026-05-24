De los 'nini' a los 'sísí': cada vez más jóvenes estudian y trabajan y se dejan hasta el 80% de su sueldo en el alquiler

¿Por qué es importante? Muchos jóvenes de entre 16 y 29 años dedican su vida a estudiar por las mañanas, trabajar por las tardes y volver a sus casas de noche en transporte público, para seguir estudiando.

Durante años hablamos de los 'ninis', esos jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban. Fueron casi el retrato de una época, la época de la crisis, con el paro juvenil y con una gran falta de oportunidades. De hecho, en el año 2010, España llegó a tener unos 600.000 'ninis' y una tasa de desempleo que superaba el 25%.

Sin embargo, ese mapa ha cambiado. Ahora, los 'ninis' bajan al 11% y aparece una nueva generación, la de los 'sísí', es decir, los que estudian y trabajan a la vez. Son jóvenes de entre 16 y 29 años que están sacándose una carrera o una formación profesional y al mismo tiempo tienen que trabajar mientras estudian.

Algunos lo hacen para ganar experiencia, mientras que otros lo hacen para poder pagarse la vida. Y aquí está la clave. Esto no siempre es una historia de superación, sino que se trata de pura supervivencia. Estudian por la mañana, trabajan por la tarde, vuelven de noche en transporte público y después toca seguir estudiando porque hoy una carrera no garantiza tener un trabajo, tal y como podemos comprobar en las colas del paro.

El problema no es solo cuántos trabajan, sino en qué condiciones. Y es que tienen que aceptar trabajos de hostelería, logística, plataformas digitales, con horarios difíciles y sueldos bastante ajustados y con un dato que lo resume todo: el alquiler puede llevarse de media hasta el 80% de su sueldo.

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