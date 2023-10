Lydia Valentínse retira de la halterofilia profesional y explica en 'La Roca' el motivo principal que le ha llevado a tomar esta decisión. La leonesa expone que, después de Tokio 2020, su objetivo era recuperarse bien de la cadera y llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Sin embargo, cuenta que, a medida que pasaba el tiempo, advertía que no estaba del todo recuperada y que le estaba costando, pero no fue hasta principios de este año cuando vio que "la cosa se complicaba y no quedaba nada", comenta.

"Para ir a unos JJOO no es cuestión de ir y ya está, tienes que, tienes que hacer entrenamientos con muchísimo foco y tu cuerpo, musculatura y articulaciones tienen que estar", señala, por lo que, finalmente, ha decidido descartar la idea de asistir a los que serían sus quintos Juegos y evitar, también, poner en riesgo su salud.