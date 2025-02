Laura Blanco, periodista, sobre los Presupuestos Generales de 2025: "Es un fracaso político que no los tengamos"

La periodista Laura Blanco visita el plató de La Roca para analizar la situación del país respecto a la posibilidad de contar o no con nuevos Presupuestos generales del Estado para 2025. "¿Cuánto tiempo puede un país gobernarse sin presupuestos?", le pregunta Nuria Roca a la invitada.

En estos momentos, informa Laura Blanco, "estamos prorrogando" los del año pasado. Sin embargo, considera que "es un fracaso político que no tengamos presupuestos. Es un drama desde un punto de vista de calidad política".

No obstante, la periodista explica que, aunque en España no haya nuevos presupuestos, "eso no impide que la actividad administrativa siga". Es decir, "el país sigue adelante", aclara Laura Blanco, y pone como ejemplo el balance económico de 2024. "La economía española ha crecido en el año 2024 una barbaridad, un 3,5 %", señala.