Laura Blanco analiza la subida de la gasolina en España por la guerra de Irán: "Ganan las compañías y gana el Estado"

La periodista, en su intervención en el programa, apunta a que "el 50% de lo que se gasta en las gasolineras se lo lleva el Estado" y afirma que actúa como "cobeneficiario".

Laura Blanco ha estado en La Roca para hablar, entre otras cosas, del gran aumento de la gasolina en España una vez ha comenzado la guerra en Oriente Medio. La periodista, en su análisis, ha apuntado a las gasolineras pero también al Estado, de quien dice actúa como "cobeneficiario".

"Se están aprovechando todas las partes. El 50% de lo que pagamos en gasolina lo recauda el Estado. Ganan las compañías, que cobran más de lo que gastaron en el barril de petróleo, pero también el Estado", ha expuesto.

Y ha hecho mención al "mercado de futuros", pues explica que para notar esa subida del barril de crudo habrían de pasar unos 20 días. "Es como las aerolíneas. Ese petróleo, ese queroseno, lo tienen comprado desde hace semanas".

"Aquí ganan las dos partes. Se recauda más como país y por eso se reclaman ayudas", ha insistido la periodista.

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