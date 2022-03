José Mercé lanza uno de sus trabajos más especiales. En 'El Oripandó', álbum que hace junto a Antonio Orozco, se recogen más de tres años de vivencias familiares que intentan captar la vida del artista.

Una de las canciones que conforman este disco llegó a hacer llorar a Mercé, pero no sabía el motivo. "Estoy en el estudio, termino de cantar 'El martinete', que es el cante más primitivo del mundo del flamenco, y salí llorando sin saber por qué", explica a Nuria Roca.

Después de salir a tomar el aire, Antonio Orozco se acercó a él para darle el motivo que él pensaba que le había llevado a llorar. "Esta letra no la he hecho yo, la han hecho tus nietos. Me quedé pasmado. Fíjate que salgo llorando sin saber nada", afirma.