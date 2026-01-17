Juan del Val, sobre las acusaciones contra Julio Iglesias: "Que no se denuncie en el momento no significa que no se haya producido"

El escritor ha expresado que las reacciones de los políticos al respecto le han parecido "terribles todas". Además, ha respondido a quienes han criticado que las presuntas víctimas no denunciasen en el momento.

Juan del Val ha expresado en La Roca que la reacción de los políticos a las denuncias contra Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales han sido "todas terribles", tras lo que ha respondido a quienes critican que las presuntas víctimas no denunciasen en el momento.

"Esto es una cosa bastante grave, porque que tú no denuncies en el momento, como se ha demostrado tantísimas veces, no significa que no se haya producido el hecho. Eso tiene que ver con tu necesidad, con tu momento, con tu vulnerabilidad y con un montón de cosas", ha defendido el escritor.

Así, Del Val ha destacado que el caso "está en la audiencia nacional, lo que da la oportunidad de que la acusación se lleve a cabo donde se tiene que llevar a cabo, y que el artista se pueda defender, que es algo importantísimo". "Yo le quiero mantener el respeto a todo el mundo, a Julio Iglesias y a su trayectoria, por supuesto, hasta que no se demuestre lo contrario, pero mi respeto más absoluto a las posibles víctimas, que no tengo por qué dudar de su relato, ni de el de ellas, ni de el de él, por lo que veremos a ver lo que decide la Audiencia Nacional", ha concluido.

