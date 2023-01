Sara Ranos ha contado en La Roca una polémica que ha protagonizado Camilo. Y es que el cantante ha recibido un aluvión de mensajes en redes sociales tras decir que iba a educar a su hija como género no binario para que fuese ella quien decidiese el género, tras lo que ha desmentido que su hija sea género no binario.

"Me parece mal que tires la piedra y luego escondas la mano", ha opinado la actriz Abril Zamora, mientras que Juan del Val ha señalado que "si tú educas a tu hija en un género no binario, ya la estás marcando", algo en lo que no coincide Zamora: "No es cierto. Le estás dando la posibilidad de que ella cuando sea adulta elija y se exprese como quiera, sin la imposición".

Para del Val, "hay algo perverso en ese planteamiento", y es que "tú dices que no la quieres marcar y que ella pueda ser libre para poder elegir su género, pero el propio no binario ya es una característica". "Si no es un niño, ni una niña, es un no binario, por lo que ya es algo y ya estás marcando algo", ha subrayado, tras lo que la colaboradora ha reconocido que "es complicado", pero ha expresado que "olé si se atreve a hacerlo porque la sociedad está todo en el binarismo de que o eres un chico o una chica".