Juan del Val reacciona al 'arte torero' de Ortega Cano: "El vídeo es hipnótico, pero da mucha vergüenza"

El escritor ha calificado de "vídeo del año" la 'performance' que ha realizado Ortega Cano bailando con un capote en un acto benéfico.

Ortega Cano se ha vuelto viral esta semana con su 'performance' en un acto benéfico en una iglesia de Madrid donde realizó con baile con el capote que no ha dejado indiferente a nadie.

"En qué estaría pensando. Ha salido airoso de esto en el sentido de que físicamente se ha podido levantar, pero podría haber sido un desastre", ha comentado Nuria Roca al ver las imágenes.

Para Juan del Val, Ortega Cano está en un "pretendido trance": "Está como 'en trance sentimiento'. Siempre ha sobreactuado un poquito".

En cambio, la teoría de Berni Barrachina es que "lo traía pensado de casa". "Si lo traía pensado, no lo compartió con nadie", le ha respondido Nuria Roca.

Eso sí, Juan del Val tiene claro que de igual forma la escena es "hipnótica": "Es el vídeo del año, pero da mucha vergüenza".

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