Alfonso Arús no da crédito con la performance viral de Ortega Cano: "No sé de qué marca es el pantalón, pero es resistente"

"Que está en forma no lo discuto, pero ¿qué es lo que quiere representar?", pregunta Alfonso Arús al ver los movimientos virales de Ortega Cano: "No sabemos si torea, baila, hace yoga o contorsionismo".

Alfonso Arús analiza en este vídeo de Aruser@s "la postura totalmente increíble de Ortega Cano" que se ha hecho viral en la que "no sabemos si torea, baila, hace yoga o contorsionismo". Según explica Tatiana Arús, "en un inicio empezaba como siempre, con su capote haciendo la performance, pero dejó a todos estupefactos porque se empezó a animar, quizá en exceso".

"Quiso mostrarnos que goza de muy buena flexibilidad", explica la colaboradora de Aruser@s, que destaca que "no es nada fácil hacer esos movimientos y, además, con traje". "Que está en forma no lo discuto, pero ¿qué es lo que quiere representar?", pregunta Alfonso Arús en el plató, donde Alba Gutiérrez afirma que "es toreo contemporáneo".

Por su parte, Tatiana Arús confiesa que "al principio pensaba que quería emular a un toro": "Pero cuando empieza a hacer la cucaracha y las piernas hacia atrás ya veo que no". "No sé de qué marca es el pantalón, pero es resistente", asegura Alfonso Arús, que bromea: "Que lo pruebe en casa, ya verán que tienen un agujero".

Por otro lado, Tatiana Arús destaca que el exmatador de toros también cantó en su performance. "Hay un momento en el que parece que va a dar la voltereta", afirma alucinado Alfonso Arús, que destaca que Ortega Cano "tiene la habilidad de desafinar en solo dos tonos". "Él estuvo con Rocío Jurado pero se le pegó poco o nada", asegura el presentador.

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