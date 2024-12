Juan del Val opina sobre el nuevo registro de viajeros: "La seguridad no puede ser la excusa para todo"

"Si entran en los teléfonos móviles de todos, van a detener a muchos terroristas, pero a lo mejor esto no se puede hacer", afirma Juan del Val en este vídeo donde opina sobre el registro de viajeros lo que, señala, no implica un "cambio sustancial".

Este ha sido el primer puente en el que se ha puesto en marcha el nuevo registro de viajeros donde los alojamientos turísticos y las empresas de alquiler de vehículos deben solicitar a sus clientes hasta 28 nuevos datos, entre ellos el número de teléfono o el correo electrónico, mientras el establecimiento deberá notificar si hemos pagado con tarjeta o en efectivo. Además, en el caso de que uno de los acompañantes sea menor, habría que explicar su relación de parentesco.

En el vídeo sobre estas líneas, Juan del Val explica que, en su caso, va a bastantes hoteles, muchas veces con su hijo, y recuerda que "antes daba uno el DNI por habitación y ahora lo tienen que dar todos".

Por ello, el colaborador considera que con la nueva normativa "no hay ningún cambio sustancial", más allá de lo que supone para los hoteles tener que conservar estos datos durante 3 años en un entorno seguro. Sin embargo, considera que "la seguridad no puede ser la excusa para todo": "Si entran en los teléfonos móviles de todos, van a detener a muchos terroristas, pero a lo mejor esto no se puede hacer", afirma.