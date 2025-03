Juan del Val compara EE.UU con España: "Aquí no se concibe que por no pagar un seguro se muera de cáncer. Allí se asume"

En la Roca, el escritor opina que el sistema español es mucho mejor respecto a las formas de Estados Unidos, donde "lo que te puedes pagar te lo pagas y lo que no pues no".

El debate sobre lo público y lo privado fue uno de los temas centrales en un programa de La Roca emitido en enero, donde el escritor y periodista Juan del Val ha comparado ambos modelos tomando como referencia Estados Unidos y España.

"El concepto de lo privado y lo público no es el mismo en España que en EE.UU. Nuestro sistema es mejor, pero allí existe una idea cultural muy arraigada: lo que puedes pagar, te lo pagas; lo que no, pues no", ha comenzado diciendo.

Para ilustrarlo, puso el ejemplo de la sanidad. "Aquí no concebimos que una persona pueda morir de cáncer por no poder pagar un seguro", ha explicado. Sin embargo, en Estados Unidos, ha asegurado, esto "se asume".

"Prefieren pagar menos impuestos y costearse su propio seguro privado antes de que el sistema público lo cubra. A mí me parece una barbaridad, pero culturalmente, sobre todo en el centro del país, funciona así", concluyó.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de La Roca emitido en enero de 2025.