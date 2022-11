Intenso debate el que se ha vivido en La Roca a propósito de la última gran polémica protagonizada por activistas contra el clima, que este sábado irrumpieron en el Museo del Prado de Madrid y se pegaron las manos a los marcos de los cuadros de 'Las Majas' de Goya para denunciar la emergencia climática en la que ya está sumida todo el planeta. Una acción que, si bien ha dado mucho de qué hablar, ha generado un gran rechazo entre numerosas voces denominadas 'autorizadas'.

Para el escritor Juan del Val, el "provocar la concienciación de la gente es imprescindible para entender que esto es un problema muy serio", si bien ha precisado que, "cuando esa concienciación se aborda desde el 'te estoy regañando por todo lo mal que lo estás haciendo', pierde bastante efecto". Un argumento con el que no está de acuerdo el también colaborador del programa Gonzalo Miró, quien señala que el que se esté hablando de esta cuestión ya supone "un punto a favor de lo que pretenden conseguir" los ecologistas.

"No sé de qué otra manera podríamos espabilar, pero todo lo que ocurra en ese sentido me parece poco", ha añadido Miró, a lo que ha respondido Del Val, considerando que este no es el camino para espabilar: "No es comparable romper el cuadro de Goya con el marco, pero eso no quiere decir que no pase nada. Me parece que forma parte del atentado al arte. Partimos de una premisa errónea, que es creer que estamos teniendo conciencia por este tipo de actos".

Para Del Val, es la información rigurosa la que consigue remover conciencias, mientras que en casos como el de los cuadros de Goya, "por mucho ruido que haya la concienciación no es mayor". En esta línea se ha expresado también la presentadora, Nuria Roca, quien si bien entiende que "las acciones tengan que tener una repercusión", ha reconocido sentir temor por que "de alguna manera se banalice el arte y se traslade un mensaje de poco valor". Ha recordado asimismo que "los marcos de estos cuadros pertenecen a patrimonio y es un sacrilegio".