Jordi Évole ha afirmado en La Roca que ha entrevistado a Pedro Sánchez en un momento en el que "la situación no es buena" para el presidente del Gobierno, "aunque no es dramática". "Yo creo que ha venido a intentar empezar la remontada, y va a darlo todo porque si algo tiene Pedro Sánchez es un gen competitivo que yo si fuese rival de él, no estaría nada confiado", ha expresado Évole.

En este sentido, el presentador ha destacado que "Feijóo no está teniendo la presencia en los medios que está teniendo Sánchez porque se ve ganador. Hay una cosa muy curiosa en estas elecciones y es que el que opta a la reelección parece el aspirante y lo contrario, y este tipo de cosas no acostumbran a irle muy bien al que va confiado".

Además, Évole cree que en el PSOE "han descubierto el 'antisanchismo' prácticamente con los resultados del 28, y van un poco a contrarreloj para ver si pueden pinchar esa burbuja". "Sin embargo, me sorprende que no vieran que esa ola era tan grande. Me da la sensación de que se han despistado desde Moncloa y ahora van al esprint", ha apuntado.

Así, Jordi Évole cree que Pedro Sánchez "va a empezar a 'zapaterear' en lo que queda de campaña". "Zapatero le ha hecho un grandísimo favor a Sánchez, que es el de hacer lo que en atletismo se llama la 'liebre', que es el corredor que sale antes de los que van a disputar la carrera. Zapatero ha jugado ese papel, y ahora Sánchez empieza intentar coger la liebre", ha señalado el periodista, a lo que ha añadido que "la liebre le ha puesto una serie de argumentos que, de alguna manera, le están renovando a Pedro Sánchez a la hora de justificarse".