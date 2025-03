El impactante testimonio de un exadicto al móvil: "Llegué a utilizarlo 18 horas en un día, a no ir a trabajar; tuve sudores fríos al dejarlo"

Antonio Ortega ha contado en La Roca cómo comenzó a darse cuenta de que era adicto al móvil. "Dejas de hacer cosas por estar con el teléfono. He llegado incluso a no ir al trabajo", ha señalado, tras lo que ha reconocido que ha llegado a pasar "18 horas" con el móvil en un día, sobre todo, "con juegos y redes sociales". "Cuando uno está metido ahí, ya no puede salir", ha expresado la respecto.

Además, Ortega ha recordado que tuvo "un síndrome de abstinencia": "Tenía sudores fríos, un sentimiento de impotencia muy grande y muchas ganas de llorar". "No sabía muy bien qué hacer, estaba muy inquieto, pero estaba con gente alrededor que me ayudaron, aunque se pasa mal", ha manifestado el joven, tras lo que ha indicado que ha "tenido un tratamiento para tratar la adicción", que incluía "ir a terapia".