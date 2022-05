Nelson David Moreno ha sido detenido como principal sospechoso de los cuatro crímenes a hombres presuntamente homosexuales en Bilbao. María, la madre de su pareja, que aún no da crédito sobre lo sucedido, ha hablado en La Roca

La mujer ha explicado que conoce a este joven de 25 años por su hija. Ella le comentó el 23 de febrero que estaba sin trabajo y desde entonces decidió ofrecerle un puesto de trabajo junto a ella: "Al siguiente día estuvo aquí", cuenta la suegra sobre cómo empezó la relación entre ambos.

"Trabajador, muy honrado, muy comedido con la gente, muy educado y presto para lo que te hacía falta", así lo describe la mujer, que asegura que este chico tenía una relación con su hija desde antes de diciembre.

Ella se entera de que es el sospechoso de los crímenes porque familiares residentes en Bilbao le mandaron algunas fotos de él que circulaban por redes sociales. Entonces, explica, le llamó inmediatamente para preguntarle cómo estaba, a lo que él respondió que no podía ni moverse de la cama.

"Le dije: 'Te levantas y vamos a la policía'", cuenta María, que asegura que estaba apenado y preocupado por "meterla en líos" y que no quería que le acompañara. Además, indica que Nelson Moreno le pidió que no perdiera la fe en él: "Por favor no pierdas la fe, la confianza en mí, que no tengo nada que ver con eso".

"No pongo la mano en el fuego por nadie, pero lo que yo vi hace que crea ciegamente en él", concluye la suegra, que asegura que fue ella quien le pidió que fuera a la policía a decir toda la verdad. Sin embargo, ambos estaban consternados, por lo que no pudo preguntarle nada más. Su hija está en tratamiento psicológico y con calmantes, además asegura que no reconoce nada de lo que hablan de él.

¿Es un asesino en serie?

Manu Marlasca hace un repaso del perfil del detenido en La Roca. Se trata de Nelson David Moreno Bolaños, nació en Colombia y llegó a España alrededor de hace tres años e intentó pedir asilo, pero se lo denegaron. Nelson Moreno tenía antecedentes. En marzo de 2019, la policía autonómica vasca le detiene por una estafa. Después, en 2021, se ordenó una requisitoria de un juzgado. No obstante, con una requisitoria, la policía no le hubiera podido detener.

Sin embargo, el periodista se plantea dudas sobre que pueda ser considerado un asesino en serie. Estas vienen motivadas porque considera que tanto el juzgado como posteriormente, en el juicio, la audiencia no va a calificar de asesinatos. El jefe de investigación de laSexta considera que los crímenes se calificarán como homicidios.