Esta semana fallecía Concha Velasco, una de las actrices más icónicas y conocidas de nuestro país. Así que Marta Critikian decide recordar en 'La Roca' uno de los momentos que la artista compartió con Nuria Roca y Juan del Val en una entrevista en 'El Hormiguero' en 2020.

"Estás muy bien", expresaba la vallisoletana al ver a la presentadora, que no podía evitar confesarle que comenzó a pintarse los labios rojos por su culpa: "Me pareció tan guapa con esos labios rojos, que siempre que me preguntan qué personaje me ha impactado más digo tu nombre".

"A partir de ahí dije, me voy a pintar los labios rojos", añadía. "¡Qué bonita! Me ha hecho mucha ilusión verlo", comenta Roca al ver las imágenes del programa.