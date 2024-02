Los españoles faltamos al trabajo un 40% más que antes de la pandemia y el doble que hace 10 años, desvela un informe de Randstad. Sus conclusiones fueron ampliamente debatidas en La Roca y Gonzalo Miró mostró una clara postura ante quienes opinaban que el principal problema es que la gente no quiere trabajar, sobre todo en el sector de la construcción, apuntaban.

"Eso de que la gente no quiere currar es un mito que interesa propagar desde muchos ámbitos", decía indignado. "Creo que la gente sí quiere trabajar, pero quiere trabajar en unas condiciones dignas", recalcaba. "Lo que quiere es currar las horas oportunas para poder vivir y tener un sueldo digno para poder pagar y vivir. Lo que no quiere la gente es partirse el lomo para no poder pagar siquiera el alquiler y tener que buscar una habitación en un piso porque no se puede permitir más", añadía.

David Galán, asesor y empresario, señalaba que "nuestros padres y nuestros abuelos trabajaban doble turno y no pasaba nada". Su afirmación despertó la polémica en plató. "La alternativa es que al final el empleado tenga que conformarse con lo mínimo que está dispuesto a darle el empresario", lamentaba Miró.

(*) La información a la que hace referencia esta noticia pertenece a un programa de La Roca emitido el pasado 28 de enero de 2024.