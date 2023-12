Fernando Tejero confiesa en 'La Roca' que el amor que siente por sus perros es tal que ha llegado a rechazar papeles para no estar alejado de ellos, el último, una serie que le ofrecieron en Chile y que, según explica, "tenía una pinta cojonuda".

"Eso son palabras mayores", dice Nuria Roca, y Gonzalo Miró destaca que el actor ha cambiado su modo de vida por sus perros, pues se ha ido a vivir fuera de Madrid por "poder estar con ellos y darles una vida mejor".

"He dejado de ir a muchos sitios por mis perros", señala, y comenta que habrá quienes le entiendan y quienes no lo hagan, pero explica que "a los perros cuando se les quiere es como los hijos, pero estos si te vas a algún lado entienden por qué te vas, los perros no".