El Partido Socialdemócrata Sueco ha aprobado la solicitud para que el país ingrese en la OTAN. Una situación que, indica el doctor en Ciencias Políticas Víctor Lapuente, está generando gran incertidumbre en el país nórdico: "Putin estaba anunciado represarias desde hace mucho tiempo. En el 2016 un periodista le preguntó a presidente ruso qué pasaría si Finlandia entrara en la OTAN y le dijo que donde ahora verían un soldado finlandés verían un enemigo".

"Se sabe, y por eso la población ha ido aprobando la entrada, que a medio largo plazo solo estaremos seguros bajo el paraguas de la OTAN", ha indicado el experto. En este sentido, ha asegurado que en los últimos días se han vivido momentos de tensión: "Han estado sobrevolando drones sospechosos sobre las centrales nucleares de Suecia, de vez en cuando un submarino saca el telescopio en el mar sueco... hay sensación de miedo y lo que ha ocurrido en Ucrania era absolutamente impensable hace unos meses".

Asimismo, Víctor Lapuente ha querido advertir sobre el riesgo real de las amenazas de Putin: "La amenaza no es solo contra Suecia y Finlandia, es contra toda Europa porque hasta que se concrete la adhesión de estos dos países toda Europa va a vivir una gran incertidumbre", ha añadido. No obstante, sostiene, a largo plazo, va a suponer que Europa esté "más protegida": "Se va a armonizar el espacio de seguridad del norte de Europa. Vamos a unirnos. No tienen muchos soldados, pero tienen tecnología, recursos".

"Si algo sabemos en la historia es que Putin cumple sus amenazas de una forma o de otra, así que podemos esperar algún tipo de reacción, pero dado que se están encallando las tropas en Ucrania no veo espacio para una acción rusa de grandes dimensiones", ha aclarado el exeperto.