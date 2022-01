Juan del Val presenta en el plató de La Roca su sección 'El amargado', en donde lee los comentarios ofensivos de haters que reciben tanto él como Nuria Roca en sus redes sociales. "Eres tan guapa que a la gente le parece increíble", destaca Juan del Val a Nuria Roca, que muestra una fotografía de la presentadora en la que afirma estar sin maquillaje y que muchos han afirmado que es mentira.

"Sin maquillaje dice", "sí que vas maquillada, Nuria, qué tontería mentir en esos", "que te va a crecer la nariz": son algunos de los comentarios que han dejado en la fotografía de Nuria Roca, que defiende que no es mentira: "Qué necesidad tengo yo de mentir, no llevaba ni una gota de maquillaje, pero llevo pestañas postizas desde hace años". Además, otro hater criticaba la ropa de la presentadora afirmando que iba vestida de payaso, algo que no ha sentado bien a Roca, que contesta tajante en el vídeo principal de esta noticia.

