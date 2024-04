Juan del Val ha comenzado el programa con rostro serio y negándose a aplaudir, algo que ha sorprendido a sus compañeros. El escritor ha confesado, en tono de humor, que estaba "muy enfadado" con la presentadora, la productora y la cadena por no haberle enviado a la Feria de Abril.

"No puedo entender por qué no se me ha enviado a mí desde ayer", ha reconocido, dejando claro que considera que la persona escogida para ir a hacer un reportaje es "una gran profesional".

Intentando contener la risa y simulando una gran indignación, Juan del Val ha explicado que considera que él era la persona "indicada" para estar en la Feria de Abril "explicando las cosas". "Se me ha ninguneado", ha señalado.

Un hecho al que Berni Barrachina ha intentado restarle importancia, destacando que si no le han enviado a él es porque "es imprescindible en la mesa".