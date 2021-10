Una concursante de La Ruleta de la Suerte ha mostrado su enfado tras un chiste machista lanzado por otro de los participantes del programa.

"Policía, ahí fuera hay dos mujeres peleándose por mi. ¿Y cuál es le problema? Que la fea va ganando", decía el chiste de este concursante.

"A Joana no le ha hecho ninguna gracia", decía Jorge Fernández al ver la cara de la compañera, que no dudaba en intervenir: "¿Las feas también tienen derecho no?".