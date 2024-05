Un hombre se vuelve viral en redes sociales cuando hacía con una antorcha malabares en una función ya que, uno de los retos, tenía que meterse el objeto por los pantalones, con la mala suerte de que salen ardiendo. Lo que hace que se lleve las manos a sus partes instantáneamente en un intento de sofocar las llamas. Un vídeo que provocas las reacciones de los colaboradores de La Roca masculino, que no pueden evitar reaccionar con un sonoro "NO, NO, NO".

"¡Tendría que quitarse los pantalones y quedarse en pelotas!", espeta Berni Barrachina, a lo que Nuria Roca le pregunta la duda que le invade: "Una cosa, ¿se ha quemado la chufa?". "La chufa no se quema nunca, es retráctil", responde el humorista, que asegura que "cuando ve el peligro, se mete para dentro".