La periodista experta en prensa del corazón, Pilar Vidal, vista La Roca para hablar del icónico cantante Julio Iglesias. En esta ocasión, Vidal hace referencia al patrimonio actual del cantante. "Yo creo que ni él sabe lo que tiene", apunta la periodista.

Según las últimas preocupaciones, la fortuna del cantante ronda los 600 millones de euros. Ante esta información, Pilar Vidal explica que Julio Iglesias posee varios terrenos, una mansión en Bahamas, numerosas inversiones, barcos y algunas residencias en España.

Por otro lado, Juan del Val, sostiene que una de las mayores fortunas del cantante es su "influencia" y da un ejemplo de ello. "Una vez me hablaron de la importancia que podría tener Julio Iglesias en los años ochenta. A lo mejor, en esa época, si Felipe González llamaba al 'New York Times', el director no le cogía el teléfono, pero si llamaba Julio Iglesias, sí", señala del Val.