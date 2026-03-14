Cruz Morcillo explica qué significa el levantamiento del secreto de sumario del caso de Francisca Cadenas: "Ya están los resultados preliminares de la autopsia"

La periodista ha contado en La Roca que el TSJ de Extremadura le ha dado la información de que se había levantado el secreto de sumario, algo que es "importante" en el caso.

Cruz Morcillo ha informado en La Roca de que se ha levantado el secreto de sumario del caso de Francisca Cadenas, según le ha confirmado el TSJ de Extremadura. Esto supone, ha dicho, "que el juez y los abogados ya tienen sobre la mesa los resultados preliminares de la autopsia".

"Eso es importantísimo de cara al interrogatorio y a la decisión judicial que se adopte", ha subrayado, aunque ha apostillado que "con la autopsia, por desgracia, no se va a poder saber el móvil". "No se sabe el móvil porque ha pasado mucho tiempo y ni siquiera se va a poder saber, por ejemplo, o es muy difícil saberlo desde un punto de vista estrictamente científico, si se produjo una agresión sexual, porque el paso del tiempo lo debilita", ha apuntado.

En este sentido, Morcillo ha señalado que "hay un factor todavía más importante en este caso, y es que, al haber pasado nueve años, no se puede datar con exactitud la hora ni el día de la muerte de Francisca". "Esto supone que si el hermano menor, Julián González, exculpa su hermano y el hermano tiene coartada, no sabemos si cuando el hermano llega a la vivienda, Francisca está viva o muerta. Si está muerta y solo es encubridor, no hay responsabilidad penal por ser su hermano", ha explicado.

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