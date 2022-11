Este lunes se estrena uno de los podcast más esperados de la temporada: el de Corinna Larsen, la empresaria y reconocida 'amiga íntima' de Juan Carlos I que desvela a través de una serie de capítulos su relación con el monarca emérito. En el programa La Roca han publicado en primicia algunas de las explicaciones que da Corinna a esta cuestión. Por ejemplo, cómo vivía su vínculo con el rey: "Le dije fue que ya era suficientemente duro aceptar que alguien estuviera casado, y eso que yo no tenía ningún problema moral con este tema porque eran dos adultos que habían consentido".

"Otra cosa era formar parte de una especie de estructura de harén. Eso es algo que no me interesaba en absoluto", expresa Corinna en ese mismo podcast. Aun así, sí reconoce la relación tan especial que mantenía con Juan Carlos: "Nunca me había sentido tan vinculada a alguien como con el rey de España. En mi corazón, él era mi esposo. Decía que por aquel entonces andaba muy ocupado y que probablemente no había sido un padre muy atento con sus hijos, pero disfrutó mucho ejerciendo este papel con Alexander. Él le cambiaba, le ayudaba a vestirse, le enseñaba muchas cosas...".

Tan serio y profundo era su vínculo que, tal y como continúa explicando en el podcast, no se muestra de acuerdo en cómo han tratado los medios de comunicación este asunto: "Cuando la gente lo llama aventura y me llaman 'la amante', no es que sea despectivo, es que no describe con precisión la profundidad y la amplitud de esta relación". Lo que sí se describe con precisión en esos audios son las grandes cantidades de dinero que manejaba el emérito y que dejaban con la boca abierta a Corinna: "Lo veía regresar de los viajes y estaba feliz como un niño de cinco años. Traía bolsas de dinero en efectivo".

"Yo me quedaba sin palabras y decía: '¡Dios mío! ¿Qué es eso? El me decía: 'Esto es de mi amigo, tal y tal... Y esto es de otro amigo'. Parecía una situación muy habitual. Si le hacía alguna pregunta, me decía: 'Ay, eres tan dramática, no entiendes cómo funciona España'". Pero no solo dinero; también, regalos, y muchos, por su trabajo como 'comisionista': "Contestaba las llamadas de casi cualquier persona del país o del mundo, y simplemente les decía qué tenían que hacer o les pedía cosas. También hubo una interminable procesión de regalos. Era casi una situación de cuento de hadas".

Corinna también narra cómo su relación con Juan Carlos I se convierte en una auténtica pesadilla. Llega a contar incluso que el emérito la amenaza usando a 'Lady Di'. Es decir, que le podría pasar a ella lo mismo que a Diana de Gales: "Me dijo: 'Si no obedeces estas instrucciones, podrías morir en un túnel como la princesa Diana'". A día de hoy, Corinna exige una compensación económica por daños y perjuicios a Juan Carlos I. El juicio ya ha superado una fase preliminar y se retomará esta semana con una vista oral en el Tribunal de Apelación. Hasta ahora, el juez le niega la inmunidad al rey emérito. El juicio podría celebrarse el año que viene si antes no hay un acuerdo extrajudicial entre las partes.