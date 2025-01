El claro mensaje de Pilar Vidal sobre la nariz de Lucas: "No toda la responsabilidad es de él"

Él se responsabiliza de la cuestión, pero hay médicos que me han dicho que no es la primera vez que alguien se hace un retoque estético, se descuelga la nariz y no sale bien la operación", aclara la periodista.

Durante las últimas semanas se han producido cientos de comentarios bromeando sobre el aspecto de la nariz de Lucas, de Andy y Lucas. El pasado martes, el cantante reconoció en 'El Hormiguero' que la situación fue fruto de una operación estética.

"Es culpa mía, porque no hice caso a los médicos y no me puse las cremas y las pomadas que me dijeron", admitió en una conversación con Pablo Motos.

Sin embargo, Pilar Vidal ha querido quitarle peso al asunto y ha asegurado que no es culpa de Lucas: "Él se responsabiliza de la cuestión, pero hay médicos que me han dicho que no es la primera vez que alguien se hace un retoque estético, se descuelga la nariz y no sale bien la operación".

"No toda la responsabilidad es de él, pero hubiese sido mejor decir la verdad desde el principio", ha concluido la periodista y colaboradora de La Roca.