Alberto Chicote visitá el plató de La Roca para hablar de uno de los temas que más preocupan en la actualidad en el mundo de la alimentación. En ¿Te lo vas a comer?, el cocinero nos muestra la gran cantidad de dietas sin base científica y peligrosas para la salud que hay Internet. No solo eso, pues con Nuria Roca Chicote ha contado que incluso él ha sido víctima de campañas que le han usado a él como falso ejemplo para promover dietas o productos milagro que realmente no funcionan.

"Según estábamos grabando el programa me empezaron a llegar mensajes de familiares y anónimos en redes sociales preguntándome si ese tipo de publicaciones falsas son verdad o si funcionan", ha lamentado en La Roca, donde ha añadido: "De repente, me encuentro con una gente que no solo tienen el morro de decir que yo recomiendo su producto, sino que construyen un guion en el que dicen que Chicote ha sido demandado por una asociación" por, supuestamente, revelar un 'truco oculto' para adelgazar.

El cocinero ha aprovechado su intervención en el programa para explicar que "el sistema de compra con esta gente no es el habitual de Internet. Tienes que dar un número de teléfono para que sean ellos los que se pongan en contacto contigo". De esta forma, claro, no se les puede rastrear. Chicote ha concluido esta cuestión explicando que ha denunciado que usaran su imagen de forma fraudulenta: "No fui a una comisaría, sino a la persona que lidera el grupo especialista en el control de ese tipo de productos y delitos". Y ha precisado: "Es estremecedor ver la cantidad de productos que tiene encima de la mesa que han ido retirando del mercado y que parece que son inacabables".