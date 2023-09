Berni Barrachina ha explicado en La Roca los tres motivos por los que no le gustan los tatuajes: "Lo primero, es que no me gusta que sea para toda la vida; segundo, duele mucho hacértelos; y tercero, no conozco a nadie que mejore con un tatuaje". Sin embargo, Nuria Roca ha mostrado su desacuerdo con el colaborador tras ver el enorme tatuaje que ocupa toda la espalda de Francisco Cacho: "Su espalda es inmejorable", ha expresado la presentadora.

Por su parte, Francisco Cacho ha contado que para completar el tatuaje de su espalda hicieron falta "tres sesiones de ocho horas". "Mi consejo es que la gente se lo piense mucho. Yo no me arrepiento de ninguno. Todos tienen que tener un motivo, no hacerlos solo por estética", ha defendido el meteorólogo, quien ha explicado que el león de su espalda "simboliza el apostar por uno mismo", aunque ha reconocido que a sus padres "no les gusta mucho".