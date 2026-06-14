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Joaquim Bosch en La Roca

Bosch, sobre la posible anulación de la prueba de la investigación de Zapatero: "Podría aplicarse la doctrina del fruto del árbol envenenado"

El magistrado Joaquim Bosch acude a La Roca para analizar la situación de la investigación que salpicaría a Zapatero y responde sobre si sería posible que se anulara la prueba del volcado del móvil.

Bosch, sobre la posible anulación de la prueba de la investigación de Zapatero: "Podría aplicarse la doctrina del fruto del árbol envenenado"

El magistrado Joaquim Bosch explica en La Roca que la prueba del volcado del móvil en la investigación sobre Zapatero podría ser anulada -como podría pretender la defensa- y va más allá: "Si se considera que el clonado o el volcado que se hizo en Estados Unidos no es homologable a las prácticas de nuestro país y ha vulnerado frontalmente los derechos fundamentales, esa prueba no solo sería nula, sino que además se podría aplicar lo que se llama la doctrina del fruto del árbol envenenado".

Bosch explica que esta doctrina implica que, si la prueba principal es inválida, también podrían quedar contaminadas las derivadas: "Si el árbol, digamos, el volcado, es nulo, las conversaciones son nulas".

Además, añade que incluso otras diligencias podrían verse afectadas si dependieran de esa prueba inicial: "Si se considerase que, por ejemplo, el registro del despacho de Zapatero se fundamentó muy esencialmente en esa prueba... podría arrastrar la nulidad de todo lo demás".

El periodista Miguel Ángel Campos señala que ya existían indicios previos antes de la documentación ahora en cuestión, aunque de carácter circunstancial. "Había un trabajo previo", afirma, para después afirmar que, en efecto, "la puntilla para la imputación es la documentación que aporta el HSI", que es la principal agencia federal de investigación criminal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EEUU.

Eso sí, Bosch afirma que el procedimiento no se archivaría automáticamente porque "sigue habiendo otros elementos e indicios", aunque matiza que con una anulación de ese tipo "quedaría muy afectada" la investigación.

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