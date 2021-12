La Roca ha tenido una de sus entrevistas más especiales. Nuria Roca calificaba como "imprevisible" a su entrevistado, alguien muy conocido para ella, tanto que ha acabado casado con él después de conocerse hace 23 años.

Al llegar al icónico sofá del plató, la presentadora saludó a Juan del Val con un aviso. "Hace 23 años me entrevistó y me acabé casando; hoy a lo mejor le entrevisto yo y me acabo divorciando, quién sabe", bromea Roca.

Antes de pasar a la acción, Roca y Del Val se dan un beso que arranca los aplausos de los colaboradores. "Voy a contar toda la verdad", prometía Del Val, que celebra el éxito de su libro 'Delparaíso'.