Ángel Antonio Herrera, sobre los pisos turísticos: "Hay tantos porque a la gente les sale más rentable alquilarlos por dos o tres días a unos chinos, a unos turcos..."

El periodista y escritor hace una crítica a los pisos turísticos, en este caso de Madrid, donde ha vivido en el centro más de 25 años. "Por tanto, no hablo de oídas", admite en este vídeo.

El periodista y escritor Ángel Antonio Herrera ha vivido 25 años en el centro de Madrid y ha padecido de "modo directo" cómo el centro de la capital se ha ido llenando de pisos de alquiler turístico. "No hablo de oídas", admite Herrera. "Claro que vacía de vecindario la ciudad y hace, por lo tanto, que los centros más sonoros y brillantes de las ciudades sean acampadas de turistas".

Destaca, no obstante, el escritor que "por supuesto" no tiene nada en contra del turismo pero "se debería arbitrar un modo en que la colisión entre la ciudad y aquellos que están de paso no suponga una merma en la calidad de vida y que a la vez, siga siendo un reclamo turístico", defiende Herrera.

De igual modo, indica Herrera, que "hasta hace bien poco, esos pisos que ahora son para alquiler turístico, se destinaban para alquileres o viviendas normales, pero la gente se ha pasado a alquilar de este modo, porque le resulta más rentable", cuando además, indica que "hasta hace poco, el 90% de los pisos turísticos eran ilegales porque estaban sujetos solamente a una ordenanza municipal que no sirve de nada".

"¿Por qué hay tantos pisos turísticos?", pregunta Herrero. "Porque a la gente le resulta mucho más rentable alquilar dos o tres días el piso a tres chinos que pasan por allí, a unos turcos, a tres Barcelona.. que montan un 'cabaret' en el sitio que no solo redunda en perjudicar al vecino, sino que la ciudad así se socava", responde y concluye el periodista. En el vídeo, podemos ver al completo su intervención.

