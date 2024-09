¿A favor o en contra de las relaciones abiertas? Una reportera del programa pone contra las cuerdas a algunos famosos. Mientras que Lorena Castell se muestra totalmente a favor y lo ve "guay" porque "es una manera de entender el amor evolucionado" y una manera de salirse de la "monogamia en la que nos han educado"; Álex O'Dogherty no tiene una opinión clara.

"Está bien para el que la quiera", opina, y recalca la importancia de "negociar bien las bases". "En realidad todo el mundo quiere tener una relación abierta para él, pero no para su pareja", comenta, ya que imaginarse a uno "con tres, no estaría mal, pero imaginarte a tu pareja con cuatro... Ya no hace tanta gracia".

¿Qué opinarán Susi Caramelo o el humorista Agustín Jiménez al respecto? Dale al play al vídeo principal de la noticia para descubrirlo.