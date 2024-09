El debate sobre las relaciones abiertas vuelve al plató de 'La Roca'. Pese a que Nuria Roca y Juan del Val han abordado en numerosas ocasiones su visión sobre el tema de la fidelidad y de las relaciones abiertas, han querido dar su opinión, junto a sus compañeros , sobre las diferentes formas de amar ante la monógama.

Nuria Roca se muestra "a favor" de las relaciones abiertas, siempre que las dos personas "lo sepan", ya que, para la presentadora del programa, "la mayoría" de parejas que tienen una relación abierta "no saben que son abiertas" y asegura que "de ahí existen las confusiones". "Eso se llama infidelidad, que es lo que la gente no sabe", responde Juan del Val, quien tras sus anteriores declaraciones, esta vez ha preferido "regocijarse" y no decir lo que piensa "para que la gente no pueda sacar un titular". "Están jodidos", bromea el colaborador del programa.

La presentadora remarca que por decir que está a favor de las relaciones abiertas, no quiere decir que "estés todo el día por ahí liándote". "¿Estáis de acuerdo, por ejemplo, en tener vosotros relación abierta y vuestra pareja, no?", pregunta Juan del Val al resto de colaboradores. "Eso se llama infidelidad", vuelve a pronunciarse tras ver las caras de sus compañeros.

Por su parte, el humorista Nacho García se muestra "totalmente en contra". "Pero en contra de todas las relaciones, siempre, abiertas o cerradas", dice entre risas. "Como estás tú, solo en tu casa viendo la peli que te de la gana, no hay nada, ¿tú sabes lo difícil que es elegir serie teniendo pareja?", ironiza.