El alegato de Juan del Val contra la gestación subrogada: "Siempre hay un precio y una explotación sobre la mujer"

En España, los vientres de alquiler están prohibidos. Sin embargo, los españoles sí que pueden recurrir a la gestación subrogada fuera de nuestras fronteras. En La Roca, los tertulianos debatían en un programa del pasado mes de octubre acerca de este polémico tema que divide a la opinión pública. Juan del Val intervenía para mostrar su rechazo a esta práctica, aunque afirmaba no sentirse cómodo al hablar de este asunto. "No me gusta juzgar a las personas", afirmaba.

"Para estar en contra no hace falta ser ultraconservador ni feminista radical. Simplemente, estás en contra por diferentes motivos. Y es que, siempre hay un precio", decía, admitiendo que es "algo que suena mal". "Luego, hay muchísimo amor por parte de esos padres y eso es algo que me consta, por eso me siento incómodo hablando de esto", reiteraba. "Pero hay un precio y hay una explotación, en mayor o menor medida de una mujer", afirmaba.

Para el colaborador, es necesario "poner puertas al campo". A pesar de admitir que existe una realidad, cree que eso "no justifica absolutamente nada". "Hay realidades bochornosas que, porque sean realidades, no tenemos que regularlas para que se conviertan en algo normal", añadía.