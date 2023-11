Adriana Abenia ha visitado el plató de La Roca para presentar su libro 'La vida ahora', en el que la presentadora habla de la exigencia que le suponía mantener el personaje que tenía creado para televisión. Abenia ha reconocido en el plató que en un momento de su vida, "todo se fue a la mierda", porque, según ha dicho, no sabe "poner límites" y vive "a una velocidad que no es la adecuada".

"Yo decido no contarlo para continuar con lo que hasta entonces estaba haciendo y no sentir que había tirado mi vida por la borda, que no había servido de nada y cómo me reconstruyo y vuelvo a ser yo misma", ha expresado Abenia, quien ha señalado que en su libro ofrece "una serie de herramientas" que le fueron bien para volver ser ella.

En este sentido, la también actriz ha confesado que se ha dado cuenta que es "muy buena fingiendo", tras lo que ha contado que escribir su libro le ha resultado "terapéutico". Así, ha subrayado que "no volvería a ser lo antagónico" a su abuela. "Yo creo que hay que tratarse como tratarías a tu mejor amiga. Yo he sido muy dura y durante años he arrastrado la culpabilidad de haber hecho las cosas muy mal. Incluso con la sensación del síndrome del impostor, de estar engañando a todo el mundo", ha manifestado la presentadora, quien ha dicho que "esa lacra ha sido muy perjudicial".

Abenia también ha dicho en La Roca que siempre ha vivido "compitiendo" con ella misma, y ha criticado los "eslóganes positivistas de 'Vive cada día como si fuera el último'": "Es terrible porque es frustrante no conseguirlo, porque es agotador, pierdes mucha energía", ha denunciado, a lo que ha añadido que ha estado "bloqueada muchos años".