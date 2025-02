Así supo una víctima de la 'Estafa del amor' que estaba siendo manipulada: "Mi nieto me dijo; 'yaya, este pasaporte es falso'. No me lo podía creer"

"Un día me mandó un WhatsApp, ¿estarías dispuesta a casarte conmigo?", cuenta Carmen Gea , víctima de 'Romance Scam', que recuerda cómo su "estafador del amor" le engañó, le robó el corazón y 5.000 euros de su cuenta bancaría.

Todo comenzó con un 'hola'.Carmen Gea, viuda y con dos hijos, cuenta en 'La Red' cómo fue víctima de una 'Estafa del amor'. Desde un primer momento la víctima comenzó a compartir su vida con un hombre que acaba de conocer por Internet. Él le cuenta su historia: es médico cirujano en Yemen, bajo un contrato de la ONU.

"Miras las fotos que me mandaba y las poesías que me escribía y piensas, 'te enamora'", cuenta Carmen, a las cámaras del programa. Hasta que llegó un mensaje: "Estoy buscando una mujer, ¿estarías dispuesta a casarte conmigo?".

Una propuesta que, pese a sorprenderle un poco, "le pareció correcta". Sin embargo, su nieto reconoció que la foto del pasaporte que le envío el hombre era falsa. Ahí, todo cambió. "No me podía imaginar que me estuvieran engañando", recuerda Carmen, como podemos ver en este fragmento.