Gritos, graves insultos y hasta encontronazos: así fueron los enfrentamientos más tensos entre los aventureros en La Isla

La comida se ha convertido en el bien más ansiado del grupo, y, por supuesto, en el principal motivo de las disputas entre los aventureros. Durante el sexto programa, Rafael y Fernando han protagonizado una de las discusiones más fuertes que se han vivido en La Isla.

Más tarde, Fernando ha intentado arreglar las cosas pidiendo disculpas públicamente a su compañeros tras llamarle "viejo verde", pero Rafael no ha dudado en no aceptarlas y en pedirle al vegetariano que no le vuelva "a dirigir la palabra más".

Pero, Rafael y Fernando no han sido los únicos en protagonizar una discusión en La Isla. David y Antonio cada vez están más enemistados, algo que ha reflejado la competición de barcas que ha dividido a los aventureros en dos claros bandos capitaneados por cada uno.

Sin duda, uno de los momentos que ejemplifican el malestar entre ambos aventureros ha sido cuando David ha confesado a algunos compañeros que ha pillado a Antonio haciéndole burla y ha destacado que "si no hubiera habido cámaras le hubiera saltado los dientes".

Por otro lado, la preocupante situación física de los aventureros ha hecho que los médicos del programa les hayan avisado de que es muy importante que dejen de racionalizar tanto la comida. Algo, que ha provocado que Rafael pida de forma brusca su parte. "Exijo que me deis mi ración, y si no me la dais la voy a coger".