Kylian Mbappé ha dicho que no al Madrid, al menos para este verano. Su fichaje se antoja complicado después de que el internacional francés expresara su deseo de jugar una temporada más en el Paris Saint Germain. No obstante, el entorno del Madrid no pierde la esperanza viendo cómo se gestó el fichaje de Luis Figo hace ya 20 años.

El extremo luso militaba en el Fútbol Club Barcelona y venía de ganar el Balón de Oro. Florentino Pérez, candidato a la presidencia en ese momento, prometió su fichaje si salía electo.

A lo largo de ese mercado estival, Luis Figo negó por completo cualquier rumor que le situara en la órbita del Madrid: "No estoy loco como para firmar con Florentino... La afición puede estar tranquila".

El resto es historia. Figo se convirtió en jugador del Real Madrid el 24 de julio del año 2000, protagonizando uno de los fichajes más polémicos e inverosímiles de la historia del fútbol.

El principio del proceso de la contratación de Figo se asemeja a la situación de Mbappé. El ariete del PSG negó la posibilidad de jugar en el Madrid y Florentino respondió también con un sencillo "tranquilo". A día de hoy todo apunta a que el francés se quedará, pero quién sabe, también lo parecía Figo aquel verano de hace ya 23 años.