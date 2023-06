Mayo de 2009. El Manchester United prepara la final de la Champions League del día 27 ante el FC Barcelona y, en los días previos, 'Sky Sports' saca una 'bomba' para aquellos tiempos.

Cristiano Ronaldo entrevista al propio Cristiano Ronaldo y, entre otros aspectos, trata los rumores sobre su posible fichaje por el Real Madrid.

"¿Por qué nunca das una respuesta adecuada sobre el Real Madrid?", cuestionó el '7' periodista.

"Por favor, Roonie, siempre esta pregunta, esta estúpida pregunta", replicó entre risas el delantero antes de mostrarse tajante al respecto.

"No, me voy a quedar aquí. Quiero quedarme aquí", respondió Cristiano, que días después perdió la final ante el Barça de Messi por 2-0... y menos de tres semanas después fichó por el Madrid.

