El extenista Emilio Sánchez Vicario ha hablado en 'Jugones' sobre los primero partidos de Carlos Alcarazen hierba y lo que necesita para mejorar sobre esta superficie. El murciano se impuso el pasado jueves al checo Jiří Lehečka por 6-2 y 6-3 y se metió en cuartos de final del torneo de Queen's.

Alcaraz ya ha reconocido que hierba es donde más incómodo se encuentra. Sánchez Vicario explica en qué puede mejorar: "Tiene que encontrar un equilibrio entre buscar y dejar fallar para que su rival se ofusque y pueda perder más puntos... Cuando juegas en hierba juegas con muchas urgencias, muchos malos botes y eso él (Alcaraz) no está acostumbrado".

El colaborador de 'Jugones' también ha querido hacer referencia a un factor diferencial en hierba: "Cuando tú sacas ganas muchos más puntos porque la pista escupe la pelota. Los otros jugadores van a ganarle más puntos".

La cabeza y la presión van a jugar un papel clave en el desarrollo del juego de Alcaraz en hierba. No obstante, el de El Palmar reconoce que juega más tranquilo cuando no es claro candidato: "Al no ponerme como favorito la presión se va y juego más relajado y mucho más alegre".

¿Cuándo juega Carlos Alcaraz?

Carlitos continua su andadura por Queen's donde ya esta en cuartos de final, el mejor registro suyo en un torneo de hierba. Estaba previsto que el español jugara su partido ante Grigor Dimitrov esta misma tarde a las 18:00pero la larga duración de otros enfrentamientos puede generar un retraso considerable en el partido de Alcaraz.